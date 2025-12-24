Кабмин определил квоту на вывоз зерна в первой половине 2026 года

Объем квоты на пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу составит 20 млн тонн

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России установило квоту на вывоз зерна в первой половине 2026 года.

В рамках квоты экспорт облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры.

"Объем тарифной квоты на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в совокупном объеме составит 20 млн тонн. Объем квоты на вывоз ржи - 0 тонн. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении кабмина.

Квоты будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2026 года. Решение даст возможность поддержать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции за рубеж, отметили в правительстве. Оно принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке.

Тарифные квоты не распространяются на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Размер квоты на вывоз зерновых культур был утвержден на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в октябре 2025 года. Механизм квотирования экспорта зерновых был запущен правительством в 2021 году.

В феврале - июне 2025 года объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составлял 10,6 млн тонн, ячменя, ржи и кукурузы - 0 тонн.