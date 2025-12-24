"Выберу.ру": интерес к вкладам в 2025 году оставался чувствительным к ДКП ЦБ

В начале года, несмотря на высокие ставки, спрос на вклады на финансовом маркетплейсе постепенно снижался, но во второй половине года он выровнялся, свидетельствуют данные исследования

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спрос россиян на банковские вклады в 2025 году оставался чувствительным к денежно-кредитной политике Банка России и ожиданиям относительно доходности. Об этом свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Анализ показал, что интерес к вкладам в течение года оставался чувствительным как к денежно-кредитной политике регулятора, так и к ожиданиям вкладчиков относительно доходности", - сказал исполнительный директор маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак, слова которого приведены в материалах.

В начале 2025 года, несмотря на высокие ставки, спрос на вклады на "Выберу.ру" постепенно снижался. В апреле падение превысило 20% по сравнению с началом года. "Ключевая ставка Банка России сохранялась на максимальных значениях - 21%. Однако большинство россиян, интересующихся вкладами, уже успели разместить деньги по высоким ставкам, а те, кто до сих пор этого не сделали, занимали выжидательную позицию, рассчитывая на еще более выгодные условия в перспектив", - указано в исследовании.

Переломным моментом стал май, когда, по данным маркетплейса, спрос резко вырос почти на 43% к апрелю на фоне ожиданий смягчения политики ЦБ и обновления банками депозитных линеек с повышенными ставками. Это подтолкнуло вкладчиков зафиксировать доходность до возможного снижения условий.

Летом интерес вновь пошел на спад на фоне постепенного снижения ключевой ставки и последовательного уменьшения средних ставок по депозитам.

Во второй половине года спрос выровнялся. С сентября маркетплейс зафиксировал постепенное восстановление интереса. "В сентябре спрос вырос более чем на 5% к предыдущему месяцу, в октябре - еще примерно на 4%, а в ноябре - почти на 9%. Этот рост пришелся на период, когда ключевая ставка продолжала снижаться, но банковские ставки по вкладам оставались достаточно привлекательными, особенно по коротким и среднесрочным продуктам", - пишут авторы исследования.