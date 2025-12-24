"Совкомфлоту" передали первый российский СПГ-танкер для Арктики

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Первый построенный в России танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в арктических условиях "Алексей Косыгин" передан заказчику, компании "Совкомфлот", на судоверфи "Звезда", сообщает корреспондент ТАСС с церемонии передачи.

Ледокольный танкер стал головным в серии, которую судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" строит для проекта "Арктик СПГ - 2", говорится в сообщении "Роснефти".

"Это первый газовоз, который построен в России. Он будет ходить по Северному морскому пути и перевозить сжиженный природный газ. Это достижение, это совместный труд судостроителей, наших партнеров "Арктик СПГ - 2", "Совкомфлота" и, конечно, морского регистра судоходства", - сказал генеральный директор судостроительного комплекса "Звезда" Сергей Целуйко.

Гендиректор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов отметил, что ранее в России не строились суда такой инженерной и технологической сложности. "Он воплощает в себя новое поколение арктического грузового флота. Мы гордимся тем, что наш опыт позволил создать компетенции для строительства в России современных арктических грузовых судов. Именно судам этой серии предстоит решить важнейшую государственную задачу и обеспечить круглогодичную навигацию на всем протяжении Северного морского пути", - отметил он.

О танкере-газовозе

Танкер-газовоз ледового класса ARC7 "Алексей Косыгин" - первый из трех спущенных на воду судов, строящихся на ССК "Звезда" в интересах ПАО "Новатэк" и ПАО "Совкомфлот" для проекта "Арктик СПГ - 2". Во всем мире технологией строительства газовозов обладают всего несколько судостроительных предприятий. Судно способно работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной свыше 2 м.

Как отмечает "Роснефть", производство таких газовозов требует проведения большого объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, применения инновационных технологий и уникального оборудования, привлечения высококвалифицированного персонала. Каждый танкер вмещает более 172 тыс. куб м сжиженного природного газа и оборудован уникальными винто-рулевыми колонками, также произведенными на территории ССК "Звезда" заводом "Сапфир". Длина судна составляет 300 м, ширина - 48,8 м, дедвейт - 81 тыс. тонн. Мощность силовой установки газовоза 60 МВт.

"Алексей Косыгин" был построен и спущен на воду с помощью сухого дока, одного из крупнейших в мире. Технические параметры сухого дока впервые в России позволяют строить большинство типов существующих и перспективных судов водоизмещением до 350 тыс. тонн, отмечает компания.

Перед сдачей судна заказчику специалисты ССК "Звезда" провели в ноябре 2025 года газовые и ходовые испытания, при этом газовые испытания проводились на Дальнем Востоке впервые. Верфь "Звезда" - пионер в строительстве самых технически сложных гражданских судов в России. Предприятие создается в городе Большой Камень Приморского края по поручению президента России, оператором проекта является НК "Роснефть".

Строительство на ССК "Звезда" газовозов для перевозки сжиженного природного газа не только укрепляет судостроительные мощности страны, но и вносит весомый вклад в стратегические цели импортозамещения, обеспечивая технологическую независимость России в создании критически важной арктической инфраструктуры.