Судоверфь "Звезда" за пять лет передала заказчикам семь судов

В числе переданной морской техники были нефтеналивные танкеры типа "Афрамакс" дедвейтом 114 тыс. т

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Судоверфь "Звезда" за пять лет передала заказчикам семь судов, сообщила "Роснефть".

"С 2020 по 2025 гг. верфь уже передала заказчикам семь судов, в том числе нефтеналивные танкеры типа "Афрамакс" дедвейтом 114 тыс. т", - говорится в сообщении.

Судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" - первая российская судоверфь крупнотоннажного производства, которая предназначена для выпуска судов ледового класса, судов водоизмещением до 350 тыс. тонн, специальных судов и других видов морской техники. В портфеле заказов верфи около 60 судов.

Ранее сегодня состоялась церемония передачи заказчику - ПАО "Совкомфлот" - впервые построенного в России танкера-газовоза для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в арктических условиях. Ледокольный танкер класса ARC 7 "Алексей Косыгин" стал головным в серии, которую ССК "Звезда" строит для проекта "Арктик СПГ - 2".