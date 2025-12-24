Самолет "Байкал" совершил первый полет с отечественным двигателем

Летные испытания начались на аэродроме Уральского завода гражданской авиации

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Летные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе легкого многоцелевого самолета "Байкал" начались. Об этом сообщил Минпромторг РФ в своем Telegram-канале.

Министерство разместило кадры первого полета самолета с отечественной силовой установкой.

"На аэродроме Уральского завода гражданской авиации начались летные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе самолета "Байкал", - говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации сообщали, что сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 намечена на первый квартал 2026 года. Получение сертификата типа на самолет ожидается в 2026 году.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест. Крейсерская скорость самолета - до 300 км в час, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т - 1,5 тыс. км).