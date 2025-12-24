Кабмин выделил около 5,5 млрд рублей на соцрасходы некоторых регионов

Речь идет о Кемеровской и Саратовской областях, Карелии и Чечне

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России направляет порядка 5,5 млрд рублей на социально значимые расходы бюджетов некоторых регионов.

"Около 5,5 млрд рублей будет направлено на поддержание сбалансированности бюджетов Кемеровской и Саратовской областей, Карелии и Чечни. Финансирование поступит из федерального бюджета и резервного фонда правительства. Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств регионов", - сообщила пресс-служба кабмина.

Речь, в частности, идет о расходах на оплату труда работников угольной промышленности и бюджетной сферы, обеспечение мер социальной поддержки граждан, реализацию социально значимых инфраструктурных проектов.