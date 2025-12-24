Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов снижались на 0,14%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует отрицательную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к рублю укрепляется.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,14% - до 2 721,43 и 1 090,93 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,15 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2719,14 пункта (-0,23%), индекс РТС составлял 1 090,01 пункта (-0,23%). В это же время курс юаня ускорил рост до 11,156 рубля (+4,4 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,25% и находился на уровне 2 732,09 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.