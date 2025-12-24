Польша хочет создать в ЕС блок стран, чтобы сорвать договор с MERCOSUR

Это усилия и польского правительства, и польского парламента, сообщил министр сельского хозяйства республики Стефан Краевский

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Несколько европейских стран, в том числе Польша, пытаются сформировать в ЕС группу государств, которая бы заблокировала намеченное на январь подписание договора о свободной торговле между сообществом и странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR). Об этом в интервью радиостанции RMF24 сообщил министр сельского хозяйства Польши Стефан Краевский.

"Меньшинства, блокирующего договор с государствами MERCOSUR, нет. Мы стараемся его создать. Это усилия и польского правительства, и польского парламента", - сказал министр.

Глава Минсельхоза прокомментировал высказывание президента Польши Кароля Навроцкого о том, что "нужно не болтать, а создавать блокирующее меньшинство". "Если он (президент - прим. ТАСС) такой эффективный, то он обязан создать это блокирующее меньшинство. Но он тоже не может этого сделать", - сказал Краевский.

Польский министр отметил, что "главы правительств тех стран, где сельское хозяйство мощное, как в Польше, выступают против [договора с MERCOSUR], а там, где сельское хозяйство не очень развито, согласия [на блокирующее меньшинство] нет".

Ситуация вокруг договора

Навроцкий 23 декабря заявил, что "одобрение договора со странами MERCOSUR - это катастрофа" - и что "тысячи продуктов [из стран MERCOSUR] могут заполонить Польшу, уничтожить польское сельское хозяйство и другие отрасли".

6 декабря 2024 года ЕС и страны MERCOSUR уже заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

18 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о переносе подписания соглашения о свободной торговле ЕС со странами MERCOSUR. Подписание может состояться в январе 2026 года.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.