"Алроса" планирует поставить на баланс около 40 млн карат запасов алмазов

В 2024 году прирост запасов россыпных алмазов компании составил более 1 млн карат

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Алроса" планирует поставить на баланс в конце 2025 - начале 2026 года около 40 млн карат запасов алмазов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил генеральный директор компании Павел Маринычев.

"В конце этого года, текущего 2025-го, либо в начале 2026-го, мы поставим на баланс очередные порядка 40 миллионов карат алмазов, что, повторюсь, обеспечит нормальное планирование нашего бизнеса", - сказал он.

В 2024 году прирост запасов россыпных алмазов "Алросы" составил более 1 млн карат, на баланс поставлено больше тонны попутного и россыпного золота, отмечалось в материалах компании, представленных в ходе форума "Хозактив - 2025".

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании