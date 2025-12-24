АСПЭ: авансирование при постройке энергообъектов может быть не выгодно потребителям

Такая мера должна предусмотреть обязательства со стороны получателя этих средств, сообщили в ассоциации

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Механизм, при котором строительство новой генерации финансируется за счет авансирования, не выгоден для потребителей, если мера не предусмотрит некоторых обязательств со стороны получателя этих средств. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Сообщество потребителей энергии" (АСПЭ).

"Механизм авансирования строительства генерации не выгоден потребителям, если он не содержит встречного предоставления или обязательства со стороны получателя этих средств. Отвлечение собственных средств или займы потребителей для создания активов генерирующих компаний не могут быть бесплатными. Это ограничение можно преодолеть с помощью эмиссии облигаций или акций будущего объекта, которые возместят затраты потребителей", - пояснили в организации.

По мнению АСПЭ, снижение доходности или дисконт к цене энергии от нового объекта менее универсален, поскольку не позволяет обеспечить единство плательщиков и потребителей этой инфраструктуры. "Какие-то плательщики к моменту начала поставок реорганизуются или вовсе исчезнут, а какие-то предприятия только появятся и почему-то получат скидку, не заплатив за создание энергоблока ни рубля", - пояснили в ассоциации.

При этом потребители полагают, что инфраструктурные облигации с доступом к более дешевому, чем у банков, финансированию могут стать решением, которое действительно сократит общие затраты экономики и будет выгодным решением для обеих сторон.

Как писала ранее газета РБК, АСПЭ направила вице-премьеру РФ Александру Новаку обращение, в котором изложила свою позицию по вопросу применения авансовых платежей. Этот механизм Минэнерго РФ предлагает включить в разрабатываемый законопроект об электроэнергетике.

Ранее замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщил, что Минэнерго рассматривает модель 30-30-40 при авансировании. При такой системе инвестор вкладывает 30% собственных денежных средств, 30% авансирует рынок и 40% предоставляет институт финансовой поддержки.

Об авансовом строительстве

В июне "Коммерсантъ" сообщал, что правительство РФ поручило энергетикам проработать альтернативные механизмы финансирования строительства новой генерации, возводимой в рамках Генсхемы размещения объектов энергетики до 2042 года. В числе мер - возведение мощностей за счет авансирования. Сейчас в рамках обязательных инвестиционных контрактов плата за строительство включается в платежи потребителей после ввода в эксплуатацию. Однако при введении нового механизма расходы могут быть включены в платежи оптовых потребителей до ввода новых мощностей.

Как ранее сообщали ТАСС в Минэнерго РФ, министерство обсуждает механизм финансирования строительства новых энергомощностей, при котором расходы на генерацию будут включаться в платежи потребителей до ее ввода в эксплуатацию.