"Алроса" ожидает получить прибыль по итогам 2025 года

В 2024 году компания была единственной из публичных предприятий отрасли, завершившая год с прибылью, напомнил гендиректор Павел Маринычев

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Алроса" ожидает получить прибыль по итогам 2025 года. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал генеральный директор компании Павел Маринычев.

"2024 год был годом, когда "Алроса" была единственной из публичных компаний отрасли, завершившей год с прибылью. По ощущениям, 2025 год будет таким же", - сказал он.

Маринычев добавил, что компания активно развивается. Создаются проекты не только в сфере алмазной добычи, но и в энергетике, добыче твердых полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что "Алроса" полностью выполнила план по алмазодобыче на 2025 год, ожидаемый объем алмазодобычи составляет 29,7 млн карат.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.