В Госдуму внесли законопроект о профилактике киберпреступлений

Принятие документа позволит создать правовую основу для системной работы по противодействию киберугрозам в рамках государственных и муниципальных программ профилактики правонарушений

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о профилактике киберпреступлений. Об этом ТАСС сообщил один из авторов инициативы, председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия").

"Мы вводим новое направление профилактики правонарушений и преступлений - это киберпреступления. Сегодня они составляют практически 40% от всех преступлений - от мошеннических действий до вербовки террористами. Под удар преступников зачастую попадают дети и молодежь. Им нужно объяснять, рассказывать о том, какие действия могут против них вестись преступниками, как себя защитить и не стать жертвой", - сказал Метелев.

Он отметил, что, по данным МВД, число киберпреступлений за год выросло на 13%. Правительство РФ поддержало законопроект, после его принятия будут разработаны конкретные программы для профилактики, добавил депутат.

Предлагается внести изменения в закон "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ", дополнив перечень направлений по профилактике правонарушений. Так, к ним предлагается отнести противодействие правонарушениям в сфере компьютерной информации, а также совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, выявление и устранение причин и условий их возникновения.

"Отсутствие в перечне основных направлений профилактики правонарушений направления по противодействию киберугрозам создает правовую неопределенность для субъектов профилактики на всех уровнях публичной власти, не позволяет системно выстраивать работу по предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также затрудняет включение соответствующих мероприятий в государственные и муниципальные программы", - отмечается в пояснительной записке.

Принятие законопроекта позволит создать правовую основу для системной работы по противодействию киберугрозам в рамках государственных и муниципальных программ профилактики правонарушений, актуализировать региональные и муниципальные программы профилактики правонарушений с учетом современных вызовов и угроз в цифровой среде, снизить уровень виктимности населения в отношении преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием таких технологий, создать предпосылки для сокращения количества соответствующих преступлений.