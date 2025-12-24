Минпромторг: первый полет самолета "Байкал" с отечественным двигателем прошел штатно

В министерстве отметили, что во время полета самолет достигал скорости 210 км/ч и высоты 400 м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первый полет самолета "Байкал" с отечественной силовой установкой прошел штатно, двигатель показал устойчивую работу. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России.

"Согласно докладу летчиков, полет прошел штатно, самолет устойчив и управляем в установленном диапазоне центровок, скоростей и высот. Маршевая силовая установка в течение полета работала без замечаний - двигатель показал устойчивую работу", - отмечается в сообщении.

Во время полета самолет достигал скорости 210 км/ч и высоты 400 м.

В ходе испытаний была произведена полная наземная отработка силовой установки, оценка устойчивости работы двигателя на всех предусмотренных режимах, характеристика приемистости и дросселирования, проверка систем аварийной остановки двигателя и аварийного флюгирования воздушного винта, а также оценка питания двигателя топливом. После этого получено разрешение на проведение испытательного полета.

"Испытательный полет подтвердил возможность создания полностью российского самолета с отечественной силовой установкой для малой авиации, что позволит выполнить важную государственную задачу - обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории страны, в том числе труднодоступных регионов. Начало летных испытаний отечественной силовой установки с двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 позволит реализовать проекты по созданию легкомоторных самолетов. Это очень важное событие для нашей авиации, так как двигатели в этом диапазоне мощностей в стране не создавались и не производились несколько десятков лет", - приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга Геннадия Абраменкова.

Ранее на аэродроме Уральского завода гражданской авиации в рамках совместных летных испытаний нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 опытный образец легкого многоцелевого самолета "Байкал" совершил первый полет.

О самолете

Ранее в Росавиации сообщали, что сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 намечена на первый квартал 2026 года. Получение сертификата типа на самолет ожидается в 2026 году.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест. Крейсерская скорость самолета - до 300 км в час, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т - 1,5 тыс. км).