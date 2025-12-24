МИД КНР: введение в США пошлин на полупроводники повлечет ответные меры

Пекин категорически против методов, при помощи которых Вашингтон "необоснованно подавляет китайские отрасли", отметил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 24 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты введением пошлин на китайские полупроводники спровоцируют КНР на ответные меры. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

"Если США будут и дальше в одностороннем порядке поступать так, как им вздумается, КНР будет вынуждена принять соответствующие решительные меры для защиты своих законных прав и интересов", - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста по поводу того, что Пекин якобы проводит "нечестную стратегию доминирования в полупроводниковой отрасли" и поэтому в 2027 году Соединенные Штаты введут пошлины в отношении соответствующей китайской продукции.

Как уточнил официальный представитель, Пекин категорически против методов, при помощи которых Вашингтон "необоснованно подавляет китайские отрасли". Линь Цзянь отметил, что тем самым США "нарушают стабильность глобальных цепочек поставок, сдерживая развитие полупроводниковой промышленности всех стран".

"Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты незамедлительно скорректировали свои ошибочные методы и, руководствуясь важным консенсусом, достигнутым между лидерами двух государств, на основе равенства, взаимного уважения и взаимности, путем диалога устранили всеобщую обеспокоенность", - подчеркнул китайский дипломат.

Ранее аппарат представителя США на торговых переговорах сообщил, что американская сторона планирует с 23 июня 2027 года ввести тарифы на полупроводники из Китая, пока не облагаемые пошлинами. Вашингтон собирается объявить ставку не менее чем за 30 дней до указанной даты.