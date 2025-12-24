ФАС: зерновые остаются лидером в биржевых торгах агропродукцией

Относительно большие объемы биржевых продаж также характерны для масличных культур

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отмечает рост интереса рынка к биржевым торгам агропродукцией. За последние пять лет их номенклатура и объем существенно расширились, сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что лидером стали зерновые.

"Лидером по объему торгов являются зерновые (пшеница, кукуруза, ячмень) - с начала торгов на бирже было реализовано 4,4 млн тонн этой продукции", - сообщили в ФАС.

Также относительно большие объемы биржевых продаж характерны для масличных культур (соя, рапс, подсолнечник) - 1,3 млн тонн и сахара - 1,2 млн тонн.

В 2025 году успешно стартовали торги мясом (птица, свинина, индейка) - реализовано 18,8 тыс. тонн мясного сырья. На текущий момент на бирже реализуются более 70 видов агропродукции на базисах поставки, расположенных в 45 регионах.

Для расширения номенклатуры продукции АПК на биржевых торгах ФАС России в рамках контроля сделок экономической концентрации может предписать продавать на бирже определенный объем товара. Это создает предпосылки для формирования национальных ценовых индикаторов.

ФАС России продолжает контролировать соблюдение требований о предоставлении на биржу данных о внебиржевых договорах. Такие сведения используются для расчета ценовых индикаторов, учитываемых в том числе при расчете экспортных пошлин. Ведомство напоминает, что за невыполнение юридическими лицами этих требований предусмотрены штрафы в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.