Оверчук заявил, что отношения РФ и Африки становятся более прагматичными

Вице-премьер РФ также обратил внимание на то, что российский "бизнес тоже начинает смотреть на Африку более активно, потому что бизнес ищет рынки"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия продолжает оказывать странам Африки помощь, но отношения становятся более прагматичными, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Мы смотрим на это (отношения со странами Африки - прим. ТАСС) с экономической точки зрения. Мы, конечно, стали тоже более прагматичными. И там (в Африке - прим. ТАСС) есть понимание", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Понятно, что мы все равно в том числе оказываем и помощь, потому что периодически там (в Африке - прим. ТАСС) возникают те же самые засухи. И тогда мы направляем туда и зерно, и удобрения, и продовольствие. Это тоже бывает", - отметил Оверчук, подчеркнув, что такую помощь страны люди, живущие на африканском континенте, с благодарностью принимают. "Но, конечно, наши отношения становятся более прагматичными", - повторил вице-премьер.

По его словам, от России государства Африки "ждут помощи в получении, как они теперь говорят, экономической независимости". "В 1960-е годы Советский Союз нам помог достигнуть политической независимости. Пожалуйста, помогите нам стать экономически независимыми", - объяснил подход стран континента Оверчук. Он указал, что в этом направлении ведется активная работа.

"Мы с Африкой работать начали, плотно работаем", - констатировал вице-премьер. "Увеличивается количество наших дипломатических представительств, торговых представительств. Мы работаем над тем, чтобы улучшить транспортную связанность. И с точки зрения строительства международного транспортного коридора "Север - Юг", который в том числе выходит и на Африку, и наши логистические компании, наши перевозчики тоже начинают активнее работать в Африке", - перечислил примеры Оверчук. Он обратил внимание на то, что российский "бизнес тоже начинает смотреть на Африку более активно, потому что бизнес ищет рынки".

"В Африке нас хорошо знают, нас там помнят. Там много людей, которые еще в советские времена заканчивали советские вузы и сохранили очень хорошее отношение, очень хорошую память о нашей стране. Помнят все то доброе, что мы делали для этих стран и, конечно, готовы с нами сотрудничать именно в таком ключе", - заверил вице-премьер. "Они знают, что наши отношения не обременены колониальным прошлым. Мы всегда приходили в эти регионы, мы помогали им - строили и больницы, и школы, и к нам много студентов приезжало учиться", - пояснил Оверчук.

На его взгляд, "те основы, которые закладывались 40-50 лет назад, достаточно давно, все равно продолжают работать сегодня". "И те наши сотрудники, которые работают на африканском направлении, они, конечно, об этом всегда говорят. И говорят, что к нам там очень добрые отношения", - заметил вице-премьер.