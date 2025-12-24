Оверчук: торговля с Ираном "скакнула" на 18% в мае-сентября 2025 года

Вице-премьер РФ обратил внимание, что в магазинах уже можно замечать иранские товары

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Торговля с Ираном "скакнула" на 18% с мая по сентябрь 2025 года, после того как вступило в силу полноформатное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Тегераном. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы видим, что после 15 мая торговля скакнула на 18%. Это уже реальная цифра. Примерно с мая по сентябрь", - отметил он.

Оверчук обратил внимание, что в магазинах уже можно замечать иранские товары.

Полноформатное соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном вступило в силу 15 мая 2025 года.