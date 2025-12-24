В России создали систему точного интеллектуального контроля стройки

Разработка основывается целиком на компьютерном зрении, отметил генеральный директор компании Napoleon IT Павел Подкорытов

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Цифровую систему интеллектуального контроля строительной площадки, которая, в отличие от аналогов, видит расположение объектов с точностью до 10 см, не использует GPS и дорогостоящие датчики, создали в РФ. Разработка, призванная контролировать строительные работы, будет способствовать импортозамещению подобных систем, сообщил ТАСС генеральный директор компании Napoleon IT Павел Подкорытов.

"Впервые в России реализована технология визуального интеллекта для внутреннего геопозиционирования на строительной площадке с точностью до 10 см. Система не имеет специального оборудования, лидаров, но точно определяет положение объектов внутри строящегося здания, сопоставляет фактический ход работ с заранее заданным сетевым планом. Результат - объективный контроль сроков и качества строительства", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что разработка основывается целиком на компьютерном зрении. Она работает с обычной камерой, имеющей обзор на 360 градусов, также со смартфоном. "Визуальный интеллект на основе фото- и видеоданных автоматически анализирует реальный ход работ, соотносит его с плановыми сроками и связями задач, выявляя опережения, отставания или соответствие графику. При этом система формирует понятные управленческие сигналы, информируя участников проекта о статусе прогресса, рисках срыва сроков и зонах, требующих внимания, еще до того, как отклонения превращаются в критические проблемы", - отметил генеральный директор.

По его словам, для заказчика и подрядчиков доступна единая цифровая панель, где видны процент готовности, динамика прогресса, статус замечаний и узкие места. Платформа интегрируется с Primavera P6, MS Project и Excel.

"У системы интеллектуального контроля есть потенциал, чтобы сделать процесс возведения объектов более эффективным, прозрачным и предсказуемым", - отметил первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Василий Беспалов.