Эксперт Харченко отметил незащищенность большинства электроподстанций на Украине

По словам директора украинского Центра исследования энергетики, на объектах "нет даже мешков с песком"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Большая часть областных электрических подстанций на Украине по-прежнему не имеет защиты. Об этом заявил директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"На абсолютном большинстве подстанций областных распределительных компаний нет ничего. То есть нет даже мешков с песком, ничего", - сказал он на видео, которое приводит издание "Страна".

Харченко отметил, что всего в стране работают примерно 3,5 тыс. подстанций.

В начале декабря он сообщал, что ресурсы Украины для ремонта поврежденных энергетических объектов почти иссякли.

До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт, часть шла на экспорт. Сейчас мощность составляет около одной пятой от той, что была до начала СВО, а после серии взрывов 23 декабря, возможно, и менее. Для бытовых потребителей это означает отключение электричества зимой на 8-12 часов каждые сутки.