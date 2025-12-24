МТС запускает защиту от DDoS для операторов и автономных систем

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС запустил сервис по защите от DDoS-атак для операторов связи и владельцев автономных систем, сообщили в пресс-службе компании.

"ПАО "МТС" объявляет о запуске услуги для операторов связи и владельцев автономных систем - высокоскоростного доступа в интернет с интегрированной защитой трафика от DDoS-атак", - рассказали в пресс-службе.

В компании пояснили, что защита от подобного рода атак по сервисной модели поможет снизить операционные расходы на сетевую безопасность за счет отказа от инвестиций в дорогостоящее оборудование, лицензии и штат квалифицированных специалистов, необходимых для защиты от DDoS-атак.

"Услуга реализована на базе отечественного решения, внесенного в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России и сертифицированного ФСТЭК России", - добавили в МТС.

Пользователям сервиса, как рассказали в МТС, будет доступен личный кабинет, в котором они смогут получить полную информацию об отраженных DDoS-атаках, проконтролировать качество оказания услуги и сформировать отчеты по различным аналитическим срезам.