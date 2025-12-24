Япония подозревает крупные IT-компании в нарушении авторских прав СМИ

Среди них Google, OpenAI и Microsoft

ТОКИО, 24 декабря. /ТАСС/. Японская комиссия по добросовестной торговле намерена начать расследование против японских и зарубежных IT-компаний, в том числе Google, OpenAI и Microsoft, по подозрению в нарушении авторских прав СМИ их поисковыми сервисами с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявления чиновников.

Власти считают, что поисковые ИИ-сервисы и чат-боты компаний в ответ на запросы пользователей выдают тексты новостей от японских СМИ без разрешения правообладателей. Агентство отмечает, что надзорный орган обратил внимание на проблему после серии исков японских СМИ к американской компании-разработчика нейросети Perplexity. "Расследование [будет проводиться] не с целью ужесточения мер, а для того, чтобы лучше понять ситуацию", - сказал представитель комиссии, слова которого приводит агентство.

В Японии подозревают IT-компании в нарушении антимонопольного законодательства, поскольку комиссия рассматривает несанкционированное использование новостных статей как злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В апреле комиссия по добросовестной торговле уже обвиняла Google в нарушении антимонопольного законодательства и предписывала компании прекратить противозаконную деятельность. Тогда власти Японии впервые направили такое предписание крупной технологической компании. В 2021 году американские компании Apple и Google также попадали в поле зрения антимонопольного регулятора Японии.