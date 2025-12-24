Спутниковый интернет в поездах ФПК начнет появляться с 2027 года

Это станет возможным благодаря использованию низкоорбитальной группировки, сообщил гендиректор компании Владимир Пястолов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спутниковый интернет в поездах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) начнет появляться с 2027 года за счет использования низкоорбитальной спутниковой группировки, сообщил генеральный директор ФПК Владимир Пястолов на форуме "PRO//Движение".

"В 2027 году мы начинаем использовать потенциал низкоорбитальной группировки. Первые подписали соглашение, нам уже изготовлен приемник для наших поездов, 2027 год - это начало", - сказал он.

Ранее РЖД и аэрокосмическая компания "Бюро 1440" заключили соглашение, в рамках которого пассажиров поездов дальнего следования планируется обеспечить высокоскоростным доступом в интернет на всем маршруте следования.

В дальнейшем составы ФПК планируется оборудовать абонентскими терминалами для приема сигнала от низкоорбитальной спутниковой группировки "Бюро 1440".