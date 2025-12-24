Кабмин Приднестровья намерен обеспечить бесперебойные поставки газа в республику

Премьер Александр Розенберг подчеркнул необходимость сохранить работоспособность и жизнедеятельность всей экономики

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Приднестровья приложит все усилия, чтобы в условиях кризиса и остановки ряда предприятий обеспечить бесперебойные поставки природного газа в зимний период. Об этом заявил глава правительства непризнанной республики Александр Розенберг.

"Мы все надеемся, что этот отопительный сезон проживем с газом. Но, конечно, мы должны на уровне правительства сейчас найти баланс, чтобы не использовать газ исключительно на отопление, когда нам всем будет тепло, но предприятия будут простаивать. Это неправильная ситуация", - цитирует слова премьера пресс-служба кабинета министров. Он подчеркнул необходимость сохранить работоспособность и жизнедеятельность всей экономики.

"Если бы все предприятия работали полноценно, поверьте, у нас абсолютно другая ситуация была бы с точки зрения доходов и, конечно, возможностей обеспечения всей нашей социальной нагрузки. <...> И мы можем социально только поддерживать в том случае, когда у нас экономика будет самодостаточной", - пояснил Розенберг.

Ранее Верховный совет Приднестровья утвердил указ президента Вадима Красносельского о введении на 30 дней чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа. Это сделано из-за сложностей с поставками газа, который при содействии России поставляется через Европу. Для обеспечения нужд населения здесь уже была ограничена подача газа ряду промышленных предприятий.

Проблемы с поставками газа

Поставки газа из России в Приднестровье остановились с января этого года после прекращения Украиной его транзита по своей территории. В то время как Кишинев переключился на энергоресурсы от европейских стран, в Приднестровье был введен режим ЧП, остановлены промышленные предприятия, действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

Преодолеть критическую ситуацию удалось после вмешательства России, благодаря финансовой помощи которой газ поставляется компанией MET Gas and Energy Marketing AG и оплачивается через компанию JNX General Trading LLC из Дубая. Однако эти денежные переводы периодически задерживаются в европейских банках, что приводит к перебоям в поставках.

Подобный режим ЧП из-за дефицита газа действовал в Приднестровье с октября 2022 по апрель 2023 года, а также с декабря 2024 года по 31 августа 2025 года.