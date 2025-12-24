Новые вокзалы ВСМ предполагают возможность биометрии

Как отметил замглавы Минтранса Алексей Шило, ведомство занимается развитием этой технологии, она будет безопасна

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новые вокзалы высокоскоростных магистралей (ВСМ) предполагают возможность биометрии. Об этом сообщил заместитель главы Минтранса Алексей Шило в рамках Пассажирского форума.

"Но ВСМ, которую коллеги сегодня строят, закладывают новые вокзалы, которые появятся, там уже биометрия везде есть", - сказал он.

Как отметил Шило, Минтранс на этом этапе занимается развитием технологии биометрии, она будет безопасна. "Мы понимаем, что это перспектива ближайших нескольких лет. Она будет развиваться, и мы уверены, что она точно будет безопасна", - сообщил он.

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.