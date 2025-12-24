Трутнев заявил о нехватке электроэнергии на Дальнем Востоке

Дефицит негативно сказывается на реализации новых инвестиционных проектах, отметил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке негативно сказывается на реализации новых инвестиционных проектах и замедляет экономическое развитие макрорегиона. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"С электроснабжением ситуация действительно не очень простая, и похвастаться тем, что ее удалось решить, я не смогу. Я могу только сказать, что она решается, и мы обязательно вместе с Министерством энергетики добьемся, чтобы она была решена. Нехватка электроэнергии ощущается. Она ощущается для целого ряда новых инвестиционных проектов и потихонечку, по сути дела, уже притормаживает экономическое развитие макрорегиона", - сказал Трутнев в эфире телеканала "Россия-24".

Вице-премьер отметил, что на Дальнем Востоке планируется строить новые энергомощности. "В то же самое время всегда спрос рождает предложение. Поэтому да, у нас не хватает электроэнергии, но вот только за последнюю пару недель у меня состоялся ряд встреч, одна из них прошла вчера. Люди планируют построить энергетические мощности. Планируется к строительству новая гидроэлектростанция в Якутии. Надо сказать, что у нас гидроэлектростанции уже много лет не строятся. Вот здесь планируется строительство новой гидроэлектростанции. Вчера рассматривали проект по строительству довольно большой солнечной станции. Тоже интересно: чистая энергия, полезная. Посмотрим, что у нас из этого получится. Сейчас попробуем подобрать все механизмы, которые помогут инвестору проект реализовать", - добавил он.

Ранее Трутнев сообщал, что энергомощностей на 12,8 ГВт необходимо построить на Дальнем Востоке для ликвидации дефицита генерации.