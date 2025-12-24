Трутнев: развитие Севморпути позволит увеличить грузоперевозки в страны АТР

Вице-премьер РФ отметил, что необходимо развивать доставку груза до СМП по железным дорогам и речным артериям

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Развитие Северного морского пути (СМП) позволит увеличить объем грузоперевозки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"БАМ и Транссиб после переориентации России на Восток не справляются со всем объемом перевозок. Нам надо грузов перевозить больше в Азиатско-Тихоокеанский регион. И большое обустройство Северного морского пути, конечно, поможет нам эту работу выполнить", - сказал Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24".

Вице-премьер отметил, что необходимо развивать доставку груза до СМП по железным дорогам и речным артериям. "У нас есть Северный морской путь, по нему растет объем перевозок. Мы перевозим там сжиженный природный газ, перевозим другие виды полезных ископаемых. И, собственно, все. Достаточно этого или нет - на взгляд большинства специалистов, нет, конечно, потому что вот эта нитка североморского пути нуждается в том, чтобы мы собирали грузы с территории России, чтобы были железные дороги, которые могут подвозить груз к Северному морскому пути, чтобы было проведено дноуглубление, и наши водные артерии, наши реки тоже работали на поставке Северным морским путем", - пояснил он.