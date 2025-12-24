Трутнев заявил о росте турпотока на Дальний Восток на 30% в год

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО отметил, что одним из инструментов развития туризма в макрорегионе является всероссийский конкурс "Дальний Восток - Земля приключений"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в регионы Дальнего Востока растет на 30% в год. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"У нас ежегодно растет туристический поток на Дальнем Востоке. <...> Примерно до 30% в год. Это прежде всего, конечно, Приморье, это Хабаровский край. Это Бурятия, Якутия, Камчатка. Причем практически во всех этих территориях, которые я назвал, или модернизированный, или построенный новый аэропортный комплекс, на Камчатке, например, совершенно уникальный. Мы стараемся делать так, чтобы людям было комфортно и приятно добираться на Дальний Восток, отдыхать там и открывать его для себя", - сказал Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24".

Вице-премьер отметил, что одним из инструментов развития туризма в макрорегионе является всероссийский конкурс "Дальний Восток - Земля приключений". "Он каждый год растет, людям он нравится, и это здорово, потому что они открывают для себя Дальний Восток, и я считаю, что Дальний Восток - это прекрасная земля, это то место, где можно и нужно путешествовать, и живя на Дальнем Востоке, и приезжая из других территорий нашей страны. <...> Мы развиваем конкурс, мы стараемся привлечь как можно больше туристов на Дальний Восток, строим новые гостиницы, занимаемся тем, чтобы людям было комфортно туда приезжать. В общем, вся эта работа ведется", - добавил Трутнев.

Конкурс направлен на популяризацию уникальных природных достопримечательностей Дальнего Востока и Арктики России, а также на поддержку любителей активного отдыха и путешествий. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо снять короткометражный фильм длительностью до восьми минут о своем путешествии на Дальний Восток или в Арктику и до 15 января 2026 года направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф. Главный приз конкурса составляет 3 млн рублей. Основные критерии оценки работ - мотивация зрителя к путешествию, оригинальность маршрута и интересный сюжет.