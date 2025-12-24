"Алроса" на фоне санкций развивает сотрудничество с Китаем и Индией

Компания также расширяет экспорт в страны Персидского залива и Азию, включая Индонезию и Вьетнам, отметил ее генеральный директор Павел Маринычев

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Алроса" на фоне санкций развивает сотрудничество с Китаем и Индией, которые входят в тройку крупнейших потребителей ювелирных изделий и натуральных бриллиантов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал генеральный директор компании Павел Маринычев.

"Мы развиваем новые рынки сотрудничества. Очень хорошо, что у нас складываются отношения с Россией, с рынком Китая, с рынком Индии - это уже рынки, которые входят в тройку потребления ювелирных изделий с бриллиантами, с натуральными бриллиантами", - сказал он.

Маринычев добавил, что компания также расширяет экспорт в страны Персидского залива и Азию, включая Индонезию и Вьетнам. Это, по его словам, демонстрирует усиление позиций на новых рынках сбыта.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.