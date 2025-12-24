ФПК в 2026 году расширит маршруты двухэтажных поездов

В частности, рассматривается возможность запуска двухэтажного поезда по направлению Москва - Ярославль

Москва, 24 декабря. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в 2026 году планирует расширить сеть маршрутов двухэтажных поездов, сообщил генеральный директор компании Владимир Пястолов, выступая на форуме "PRO//Движение".

"Что касается 2026 года, очевидно абсолютно, и здесь у нас никаких сомнений нет, расширение маршрутов курсирования двухэтажных поездов", - сказал он.

По словам Пястолова, сейчас компания формирует обновленную маршрутную сеть. В частности, рассматривается возможность запуска двухэтажного поезда по направлению Москва - Ярославль.

"Москва - Ярославль, по аналогии с Нижним Новгородом, - очень напрашивается тоже двухэтажный поезд", - добавил он.