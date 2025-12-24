СФ одобрил закон о классификации информационных систем

Если президент России Владимир Путин подпишет закон, нововведения вступят в силу 1 сентября 2026 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании одобрил закон о порядке создания собственных информационных систем госорганами и о классификации государственных информационных систем (ГИС).

Изменения предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Документ закрепляет два вида государственных информационных систем - федеральные и региональные.

При этом в тексте закона подчеркивается, что госорганы могут создавать собственные информационные системы, которые не будут считаться государственными. Требования к порядку создания и использования таких ИС установит правительство РФ.

Также в законе указано, что операторы ГИС и информсистем госорганов должны будут взаимодействовать с системой защиты от кибератак на российские информационные ресурсы и информировать ФСБ об инцидентах, которые повлекли утечку информации. Если президент РФ Владимир Путин подпишет закон, нововведения вступят в силу 1 сентября 2026 года.