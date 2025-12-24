ТПП разработала предложения по выведению из "серой зоны" производства декораций

Председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по креативным индустриям Лидия Рой отметила, что легализация этого сегмента является не технической правкой, а стратегическим шагом, который позволит вывести из тени эффективные компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ разработала предложения по выведению из "серой зоны" сферы производства декораций и бутафории. Об этом сообщила ТАСС председатель совета ТПП РФ по креативным индустриям Лидия Рой.

"Сегодня перед креативной экономикой России стоит конкретная и системная проблема: целая отрасль - производители декораций, бутафории, макетов и объектов паблик-арта - остается "невидимой" для официальной статистики и рыночных механизмов. Причина заключается в отсутствии в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) профильных кодов для этих видов работ", - отметила она.

По ее словам, тысячи российских компаний вынуждены регистрироваться по нерелевантным ОКВЭД, что переводит их деятельность в "серую зону". Председатель совета ТПП подчеркнула, что отсутствие правового признания приводит к искаженной работе рынка: заказы приходят через длинные цепочки посредников, увеличивая бюджет и сроки, иностранные клиенты находят российские производства окольными путями, а сами компании сталкиваются с повышенными рисками, вплоть до ликвидации бизнеса.

"Для решения этой проблемы нами был разработаны и направлены в Минэкономразвития конкретные предложения по внесению соответствующих видов деятельности в ОКВЭД. Подход основан на отнесении этой деятельности к креативной индустрии "Дизайн" по принципу схожести материалов и декоративной функции", - сказала Рой.

Она добавила, что легализация этого сегмента является не технической правкой, а стратегическим шагом, который позволит вывести из тени эффективные компании, повысить собираемость налогов, а также раскрыть экспортный потенциал и внести реальный вклад в увеличение доли креативных индустрий в ВВП страны.