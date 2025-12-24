Politico: ЕК до 21 февраля направит ответ КНР по пошлинам на молочную продукцию

Еврокомиссия уже подала иск во Всемирную торговую организацию из-за действий Пекина, отметило издание

БРЮССЕЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) планирует до конца февраля направить Китаю официальный комментарий по повышению пошлин на молочную продукцию сообщества. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Ранее Министерство коммерции КНР сообщило, что китайские власти с 23 декабря вводят временные антисубсидиционные меры в отношении молочной продукции из Евросоюза. Как уточняется в распространенном заявлении, такое решение принято с учетом результатов расследования, которое правительство Китая проводило с 21 августа 2024 года. При импорте соответствующих товаров из ЕС компании должны будут предоставлять таможне КНР компенсационный депозит. Минкоммерции также опубликовало список компаний - поставщиков молочной продукции ЕС и применимую к ним адвалорную антисубсидиционную ставку. На основании принятого решения их продукция будет облагаться дополнительными сборами в размере от 21,9% до 42,7%.

По данным газеты, ЕК изучает решение Пекина и направит ответ до 21 февраля 2026 года. Представитель ЕК Олоф Гилл в свою очередь утверждает, что Китай "неправомерно использует <...> инструменты торговой защиты". Он добавил, что ЕК уже подала иск во Всемирную торговую организацию в связи с действиями Пекина.

Крупнейшей статьей бюджета ЕС, на которую приходится от 40% до 45% всех расходов евробюджета, является Общая аграрная политика, направленная на поддержку европейского сельского хозяйства.