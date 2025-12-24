СФ одобрил определение оператора системы маркировки товаров договором о ГЧП

Такой договор может быть между российским юридическим лицом и РФ в лице Минпромторга

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, по которому в случае его принятия оператор системы маркировки товаров будет определяться соглашением о государственно-частном партнерстве (ГЧП).

Такой договор может быть, согласно поправкам к закону "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве", между российским юридическим лицом и РФ в лице Минпромторга. Такие же правила будут действовать и для оператора системы мониторинга маркировки лекарств.

По действующим нормам оператора системы определяет кабмин. Сейчас это ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий), управляющий единой национальной системой "Честный знак".

Оператор информационной системы мониторинга маркировки обеспечивает формирование кода проверки с использованием технических средств его формирования, а также предоставляет коды маркировки, на основе которых формируются средства идентификации и обеспечивается мониторинг движения товаров. Размер платы за такие услуги определяет кабмин. При этом в течение срока действия этого соглашения правительство РФ не может менять сумму оплаты услуг оператора и длительность соглашения.

В случае подписания президентом РФ закон вступит в силу незамедлительно.