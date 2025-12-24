ЕАЭС продлил нулевые ввозные таможенные пошлины на отходы до 2029 года

Такая мера также распространятся на лом драгоценных металлов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила действие нулевых ввозных таможенных пошлин на отходы и лом драгоценных металлов до конца 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии установила нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отходов и лома драгоценных металлов (коды 7112 30 000 0, 7112 91 000 0, 7112 92 000 0 и 7112 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) по 31 декабря 2028 года включительно", - говорится в сообщении.

"Эффективность применения аналогичной меры таможенно-тарифного регулирования в предшествующий период подтверждается сохранением уровня загрузки производственных мощностей аффинажных предприятий Евразийского экономического союза, а также повышением объемов потребления отходов и лома драгоценных металлов", - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян, слова которого приводятся в сообщении.

Он уточнил, что благодаря своим физико-химическим свойствам драгоценные металлы находят применение в различных отраслях, а источники первичного сырья ограничены.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

В соответствии с ранее принятыми решениями коллегии ЕЭК ставки ввозных таможенных пошлин в размере 0% от таможенной стоимости в отношении рассматриваемых товаров применяются с июня 2015 года до конца декабря 2025 года.