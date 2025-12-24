СФ одобрил закон о строительстве виноделен на сельхозземлях

В документе отдельно оговорены нормы и требования к постройкам, чтобы избежать нецелевого использования земель

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который разрешает строительство сооружений для виноделен на землях сельскохозяйственного назначения. Документ одновременно выдвигает требования к виноградарским хозяйствам и объектам сельского туризма, чтобы защитить угодья от нецелевого использования.

Согласно документу, на сельхозземлях можно будет строить, а также реконструировать и использовать объекты капитального строительства, некапитальные строения и сооружения, если они необходимы для первичного виноделия и связанных с ним технологичных операций.

Производить раздел такого участка или выделять из него новые будет запрещено, за исключением случаев изъятия площадей для госнужд. Распродавать объекты недвижимости отдельно друг от друга закон также запрещает.

В документе отдельно оговорены нормы и требования к постройкам, чтобы избежать нецелевого использования земель. В частности, здания, а в их числе могут оказаться и сельские гостиницы, должны быть не выше трех этажей, а их площадь - не больше 0,5% от общей площади насаждений.

В случае подписания президентом акт вступит в силу с момента публикации.