В Москве запустили производство канализационно-насосных станций

Проект был реализован в сжатые сроки, сообщил заммэра Петр Бирюков

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства наладили в столице серийный выпуск канализационно-насосных станций. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Канализационно-насосные станции - важный элемент системы водоотведения, они отвечают за сбор сточных вод и перекачку их на очистные сооружения. В рамках программы импортозамещения запустили собственное производство канализационно-насосных станций колодезного типа, их можно оперативно смонтировать на небольшой площади или участках со сложной геологией", - сказал Бирюков.

Он отметил, что проект был реализован в сжатые сроки - от разработки и получения технических условий до выпуска первых единиц продукции прошло менее полугода. В настоящее время запущен полный производственный цикл на базе площадки АО "Мосводоканал".

"Предприятие может выпускать канализационно-насосные станции различной производительности - 300, 500 и 1 тыс. куб. м воды в сутки.

Вся продукция сертифицирована и изготовлена с учетом современных стандартов. Корпуса станций выполняются из армированного стеклопластика, что позволяет им работать в различных климатических условиях", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что новое оборудование уже успешно функционирует на различных социально значимых объектах. Одна такая канализационно-насосная станция смонтирована в Донецке в рамкахпрограммы восстановления инфраструктуры города.