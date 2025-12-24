СФ одобрил продление срока эксплуатации старых мусорных полигонов до 2028 года

Документ также уточняет требования к записям в реестре комплексных экологических разрешений и продлевает облегченный подход к вводу в эксплуатацию объектов с российскими турбинами на год и четыре месяца - до 31 марта 2027 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который сдвигает сроки вывода из эксплуатации старых полигонов твердых бытовых отходов с 2026-го на 2028 год.

Закон предлагается распространять на объекты, которые были введены в эксплуатацию до 1 января 2019 года - введения в действие более строгих экологических норм. Решение должно касаться как не внесенных в госреестр объектов, так и тех, чья проектная мощность сейчас уже превышена.

Такие полигоны уже могут работать исключительно на основании заключения уполномоченного органа и после включения в специальные перечни региональными властями.

При этом, в соответствии с одобренным палатой законом, попасть в перечень полигон сможет лишь в том случае, если глава региона утвердил план замены этого объекта на другой, созданный уже в соответствии с новейшими нормами и требованиями.

Кроме того, закон уточняет требования к записям в реестре комплексных экологических разрешений и продлевает облегченный подход к вводу в эксплуатацию объектов с российскими турбинами на год и четыре месяца - до 31 марта 2027 года.

В случае подписания президентом акт вступит в силу 31 декабря 2025 года.