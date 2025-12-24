СФ одобрил самостоятельную рубку старых и перестойных лесов госучреждениями

Полученную древесину можно будет продавать через торги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о праве государственных учреждений самостоятельно заготавливать древесину на землях лесного фонда, тем самым совершая рубку ухода.

Рубка ухода - форма ухода за лесом путем удаления нежелательных деревьев (больных, поврежденных, мешающих росту ценных пород) для формирования здоровых, продуктивных и качественных насаждений, улучшения их породного состава, повышения устойчивости и своевременного использования древесины. Это ключевая мера в "воспитании" леса, позволяющая выращивать деревья для будущих рубок, а также выполнять защитные и эстетические функции леса.

Закон вносит изменения в статьи 29.1 и 77 Лесного кодекса РФ. Пока Лесной кодекс разрешает выборочные рубки только для вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений, что не дает в полной мере ухаживать за лесами. Принятые нормы позволяют проводить на особо защитных участках лесов рубки ухода.

Благодаря изменениям учреждения, подчиненные органам власти регионов, смогут рубить старые и перестойные деревья в зонах освоения лесов, определенных лесным планом региона. Полученную древесину можно будет продавать через торги.

Ранее рубку могли проводить только арендаторы лесных участков или с привлечением сторонних компаний. Закон направлен на более рациональное использование лесов, улучшение ухода за ними и снижение рисков пожаров.