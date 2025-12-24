СФ одобрил перенос аккредитации Россельхозцентра на 2030 год

Процедура должна была произойти в марте 2026 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который в случае принятия сместит крайний срок аккредитации определяющего качество семян ФГБУ - Российского сельскохозяйственного центра - с марта 2026 года на 2030 год.

Россельхозцентр был создан в соответствии с законом "О семеноводстве" в 2023 году. Однако нормы закона требуют его аккредитации и в качестве испытательной лаборатории, чего до сих пор не произошло.

Инициатором смещения сроков аккредитации выступила группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером и бывшим министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым. Парламентарии поясняли, что процедура довольно дорогостоящая, и ее ускорение может привести к сокращению числа местных филиалов Россельхозцентра, что лишит смысла сам процесс, сделав услуги учреждения малодоступными для аграриев.