РЖД увеличили число туристических поездов до 112

Турпоезда холдинга в 2025 году перевезли около 1,4 млн туристов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. РЖД в 2025 году сформировали 19 новых туристических железнодорожных маршрутов, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников на форуме "Pro.Движение".

Турпоездами холдинга в 2025 году перевезено около 1,4 млн туристов, что на четверть больше, чем в 2024 году, сообщили в РЖД.

"В этом году у нас уже 112 туристических поездов, порядка 19 маршрутов мы с вами дополнительно сформировали в этом году", - сказал Колесников. Как сообщили в РЖД, такие поезда охватывают 48 субъектов РФ.

В свою очередь, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов сообщил, что компания увеличит число туристических поездов в новогодние праздники до 16. "Не могу я не отметить, конечно, наши туристские поезда, туристическое направление. 16 поездов будут курсировать в новогодний период с 23 декабря, это на 3 поезда больше, чем в прошлом году. 48 рейсов совершим", - сказал он. По его словам, самые главные новогодние маршруты - это "Мороз-экспресс" и "Зимняя сказка" в Великий Устюг, туристам также полюбилась "Новогодняя ночь в Розе Хутор".

"Кстати, у "Зимней сказки" в этом году появился региональный формат, когда можно воспользоваться этим путешествием не только пассажирам из Москвы, но из Ставрополя, Краснодарского края, Ростовской, Пензенской области и из других регионов", - напомнил Пястолов.