Титов: Россия может заменить американские молочные продукты на рынке Китая

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития при отметил, что российская стона могла бы импортировать из КНР больше оборудования

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия могла бы заменить молочные продукты и сою из США на китайском рынке. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

"Мы можем вполне заменить американскую сою на китайском рынке и молочные продукты", - сказал он журналистам, упомянув также поставки сухого молока, рыбы и вина. "Перспектив много. И я думаю, что в этом смысле мы будем развиваться", - отметил спецпредставитель президента.

Титов подчеркнул, что Россия могла бы поставлять в Китай много сельскохозяйственных товаров, поскольку в КНР их считают значительно более чистыми.

В то же время, по его словам, РФ могла бы импортировать из КНР больше оборудования. "Торговое оборудование, оборудование для производства товаров широкого потребления, обработка металлов, дерева - это все возможные бизнесы для российских предпринимателей на будущее", - пояснил Титов. Он добавил, что китайское оборудование гораздо дешевле того, которое можно было закупать в Италии или Германии, при этом по качеству не уступает.

"Меня вчера спросили: "А если вдруг отменят санкции, что будет? Уйдем мы из Китая?" Я думаю, что по многим вопросам решение принято", - заключил спецпредставитель президента.