"Нафтогаз": Украина в 2025 году импортирует почти 6 млрд куб. м газа

По словам директора Сергея Федоренко, компания смогла набрать достаточно кредитов для импорта в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Украина импортирует в 2025 году почти 6 млрд куб. м природного газа. Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве Укринформ коммерческий директор компании "Нафтогаз" Сергей Федоренко.

"По итогам 2025 года общий объем импорта составит почти 6 млрд куб. м", - сказал он.

По словам Федоренко, компания смогла набрать достаточно кредитов для импорта в 2025 году и "готовится к первому кварталу 2026 года". На этот период, в частности, законтрактованы поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) объемом 300 млн куб. м. А в 2025 году США поставят на Украину 600 млн куб. м. СПГ, сообщил он.

11 декабря "Нафтогаз" заявил, что в связи с падением внутренней добычи газа вынужден увеличить объемы контрактования импортного газа, чтобы обеспечить всех потребителей в отопительный сезон. В компании признали, что "работают с западными партнерами" над поиском дополнительных финансовых инструментов и задействуют как внешние, так и внутренние ресурсы.

В декабре "Нафтогаз" получил второй за год кредит в размере 5 млрд гривен (около $118,7 млн) от украинского Приватбанка на закупку природного газа за рубежом. В августе "Нафтогаз" и ЕБРР подписали соглашение о закупке газа на €500 млн под гарантии Евросоюза. Также о выделении Киеву средств на закупку газа сообщал ряд европейских стран, однако этих сумм недостаточно, чтобы покрыть потребности. По оценке холдинга "ДТЭК", Украине из-за повреждения газовой инфраструктуры нужно импортировать этой зимой более 4 млрд куб. м общей стоимостью около €2 млрд.

Проблема дефицита газа возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам. С конца января "Нафтогаз" начал импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок.