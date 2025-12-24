Капвложения "Норникеля" на 2026 год составят 240 млрд рублей

Бюджет на следующий финансовый год сформирован с учетом реалий сохраняющихся геополитических рисков, макроэкономических вызовов и волатильности на ключевых рынках, отметили в компании

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Норникеля" утвердил бюджет компании на 2026 год, капвложения запланированы на уровне около 240 млрд рублей, следует из сообщения компании.

"Капитальные вложения запланированы на 2026 год в размере около 240 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Там отметили, что бюджет на следующий финансовый год сформирован с учетом реалий сохраняющихся геополитических рисков, макроэкономических вызовов и волатильности на ключевых рынках. "Сбалансированный подход обеспечивает необходимое финансирование для реализации долгосрочной стратегии развития компании и вместе с тем направлен на сохранение ее финансовой устойчивости. Компания продолжает исполнять свои социальные обязательства и финансировать мероприятия, направленные на повышение надежности основных фондов и снижение воздействия на окружающую среду", - добавили в "Норникеле"

На 2025 год инвестпрограмма компании составляет 215 млрд рублей. Таким образом, размер инвестиций вырастет примерно на 12%.

В "Норникеле" отметили, что бюджет 2026 года включает ряд инициатив, направленных на оптимизацию операционной деятельности, сдерживание инфляционного роста расходов и повышение эффективности управления оборотным капиталом. "Одним из примеров является программа повышения производственной эффективности, которая принесла положительные результаты уже по итогам текущего года", - добавили там. В компании подчеркнули, что особое внимание в 2026 году будет уделено обновлению горного оборудования в рамках программы импортозамещения.

"Ключевым приоритетом для менеджмента остаются поддержание финансовой устойчивости компании и сохранение консервативного уровня долговой нагрузки. При этом мы, несмотря на текущие вызовы, подтверждаем сохранение необходимого уровня инвестиций в горные и перерабатывающие проекты", - сказал первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 35,95% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,25% акций).