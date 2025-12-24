В Калининградской области начнут собирать ТВ-приставки "Ростелекома"

Первую партию устройств из 20 тыс. штук заказчику направят в январе 2026 года

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Телевизионные приставки Wink Box Mini от "Ростелекома" начнут производить в Гусеве Калининградской области. Первую партию устройств из 20 тыс. штук заказчику направят в январе 2026 года, говорится в сообщении холдинга GS Group, который запустил производство электроники в инновационном кластере "Технополис GS" в Гусеве.

"ТВ-приставки Wink Box Mini начнут собирать в Гусеве. Контрактный производитель электроники "Цифровые телевизионные системы" ("ЦТС") соберет 70 тыс. Wink Box Mini "Ростелекома". Ранее эти ТВ-приставки производили на контрактных площадках в Китае. Перенос сборки в Россию и запуск производства на мощностях "ЦТС" стали очередным шагом в локализации электроники. <...> Первую партию устройств Wink из 20 тыс. штук отгрузят уже в январе", - говорится в сообщении.

В состав каждой приставки входит четырехъядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище объемом 16 ГБ с возможностью расширения через USB. Устройство позволяет работать телевизору в формате мультимедийного центра, предоставляя пользователям единую точку доступа к фильмам, сериалам, телеканалам, музыке и приложениям.

В Гусеве устройства собирают со скоростью 150 штук в час. До Wink Box Mini "ЦТС" произвел десятки миллионов приставок для "Триколор", а также ТВ-устройства для "Сбера".

АО "НПО "ЦТС" - ведущая в России площадка контрактного производства, оказывающая полный комплекс услуг по сборке электронной техники - от поверхностного монтажа компонентов на плате и сборки в корпус до упаковки готового изделия. Входит в инвестиционно-промышленный холдинг GS Group.

Wink Box Mini - это современная SMART ТВ-приставка, разработанная для доступа к экосистеме развлекательных сервисов Wink (входит в "Ростелеком").