Путин: кабмин успешно балансирует бюджет
Редакция сайта ТАСС
11:56
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительству России удается успешно балансировать федеральный бюджет, обеспечивая таким образом устойчивость финансовой системы. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства.
"Принципиально важно, что правительству удается балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны", - указал глава государства.