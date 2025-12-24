Путин: кабмин успешно балансирует бюджет

Президент РФ отметил, что правительство обеспечивает устойчивость финансов

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительству России удается успешно балансировать федеральный бюджет, обеспечивая таким образом устойчивость финансовой системы. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства.

"Принципиально важно, что правительству удается балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны", - указал глава государства.