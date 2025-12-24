Энергосистемы Амурской области и Хабаровского края установили рекорды

Максимальные значения энергопотребления также были зафиксированы в Забайкальском крае

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Объединенная энергосистема Востока, Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области побила рекорд энергопотребления, сообщили в "Системном операторе".

"22 декабря в ОЭС Востока 7 991 МВт (+98 МВт к показателю от 13 января этого года). 23 декабря в энергосистемах Амурской области - 1 888 МВт (+55 МВт к показателю 2 января текущего года), а также Хабаровского края и ЕАО - 2 179 МВт (+59 МВт к показателю 24 января текущего года)", - говорится в сообщении.

Максимальные значения также были зафиксированы в Забайкальском крае - 24 декабря показатель вырос на 97 МВт, до 1 570 МВт.

В Татарстане, Калужской и Воронежской областях рекорды составили 5 425 МВт, 1 317 МВт и 2 048 МВт соответственно. Как пояснили в "Системном операторе", один из основных факторов роста потребления мощности - низкая температура воздуха.