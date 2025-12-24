Путин: устойчивость финансов позволяет полностью обеспечивать расходы на оборону

При этом получается "задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов", добавил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российская финансовая система устойчива благодаря слаженной работе правительства, и это позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина.

Читайте также Выполнение соцобязательств и устойчивость финансовой системы. Заявления Путина в кабмине

"Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность", - указал глава государства.

При этом получается "задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов", добавил Путин.