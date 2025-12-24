В Чечне ввели в эксплуатацию Курчалоевскую солнечную электростанцию

Инвестиции в реализацию проекта составили более 2,5 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Юнигрин энерджи" ввела в эксплуатацию крупнейшую в Чеченской Республике Курчалоевскую солнечную электростанцию мощностью 25 МВт, сообщили в компании. Объект начнет поставку электроэнергии и мощности с 1 января 2026 года.

Инвестиции в реализацию проекта составили более 2,5 млрд рублей. После ввода нового объекта общая установленная мощность солнечных электростанций в Чечне возросла в 2,7 раза и составила 39,2 МВт.

"С вводом новой станции, доля солнечной энергетики в энергобалансе республики составила почти 10%. За этой цифрой стоит большая работа энергетиков и властей региона по развитию чистой генерации, не только обеспечивающей промышленность и сельское хозяйство республики, но и сохраняющей ее экосистему", - подчеркнул генеральный директор "Юнигрин энерджи" Игорь Шахрай.

Строительство станции началось в апреле 2024 года. "Юнигрин энерджи" прогнозирует, что объем выработки электроэнергии Курчалоевской СЭС будет на уровне 36,7 млн кВт⋅ч в год. Это обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 13 тыс. тонн.

О компании

"Юнигрин энерджи" реализует проекты строительства солнечных электростанций, занимается продажей "зеленой" электроэнергии и осуществляет экспорт продукции. Компания реализует проекты как в России, так и за рубежом.