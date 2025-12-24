Первые летные испытания обновленного самолета "Танго" прошли успешно
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первые летные испытания обновленной модификации легкомоторного самолета "Танго" прошли успешно, сообщили в пресс-службе авиакомпании S7.
"Компания Spectra Aircraft (входит в S7 Group) совместно со специалистами Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) успешно провела первые летные испытания обновленной модификации легкомоторного самолета "Танго", - говорится в сообщении.
На базе СибНИА воздушное судно выполнило испытательный полет, он продлился 10 минут. В ходе испытаний проверяли работоспособность систем, управляемость и летные характеристики.-