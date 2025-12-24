Red Wings в 2025 году нарастила пассажиропоток между РФ и Израилем на 34%

Средняя загрузка рейсов в Израиль за год увеличилась на 5%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings в 2025 году увеличила пассажиропоток между Россией и Израилем на 34% по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"В 2025 г. Red Wings увеличила пассажиропоток между Россией и Израилем на 34% в сравнении с 2024 г. Это более 140 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Средняя загрузка рейсов в Израиль за год увеличилась на 5%, уточнили в авиакомпании.

Кроме того, Red Wings планирует вернуться к выполнению регулярных рейсов в Эйлат с 19 февраля 2026 года с регулярностью раз в неделю. При положительной динамике Red Wings рассматривает возможность увеличения количества рейсов и замены воздушного судна на более вместительное. Также авиакомпания работает с несколькими туроператорами и рассматривает возможность запуска в следующем году на курорт чартерных рейсов.

"Мы планируем выполнять рейсы в Эйлат с технической остановкой для дозаправки в аэропорту Сочи. При положительной динамике Red Wings может рассмотреть возможность открытия беспосадочных рейсов в Эйлат", - добавили в авиакомпании.

Стоимости авиабилета на рейс из Москвы в Эйлат - от 26 тыс. руб. Перелет туда-обратно стоит около 45 тыс. руб.